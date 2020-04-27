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Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Talha Yavuz   | 27.04.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi ve bölgesel konuları ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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