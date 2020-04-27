Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi ve bölgesel konuları ele aldı.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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