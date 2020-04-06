Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson için geçmiş olsun dileklerini iletti.
Raab da Çavuşoğlu'na, Başbakan'ın durumunun iyi olduğunu ve testlerinin yapıldığını söyledi.
Johnson, doktorunun tavsiyesi üzerine bu akşam testler için hastaneye kaldırılmıştı.
Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.