Euro
8.71
Dolar
7.30
BIST 100
1,550.93
Altın
1,733.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü

Muhammet Tarhan   | 18.03.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Le Drian'ın görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleler ile Avrupa Birliği (AB) konuları ele alındı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da bazı eyalet başbakanları AB'de üretilen Kovid-19 aşılarının ihracatının durdurulmasından yana
Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı güvenli
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 100 bine yaklaştı
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'dan ülkelere 'AstraZeneca aşısının kullanımına devam edin' çağrısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 538 bini geçti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü