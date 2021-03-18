Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Le Drian'ın görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleler ile Avrupa Birliği (AB) konuları ele alındı.
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