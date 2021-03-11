Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Hicab'la bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab'la Doha'da görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab'la Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Suriye'deki son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı için Katar'da bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.