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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Hicab'la bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab'la Doha'da görüştü.

Şerife Çetin   | 11.03.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Hicab'la bir araya geldi Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab'la Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Suriye'deki son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı için Katar'da bulunuyor.

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