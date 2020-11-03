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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 03.11.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana'da terörün karanlık yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

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