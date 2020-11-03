Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadesini kullandı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana'da terörün karanlık yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
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Viyana’da terör karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 3, 2020
Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.