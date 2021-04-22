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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Zuhal Demirci   | 22.04.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla telefonda görüştü.

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