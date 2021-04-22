Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla telefonda görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.