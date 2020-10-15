Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Yukarı Karabağ'ı görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, telefon görüşmesinde "Yukarı Karabağ" konusunu ele aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov, "Yukarı Karabağ" konusunu ele aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.