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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Yukarı Karabağ'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, telefon görüşmesinde "Yukarı Karabağ" konusunu ele aldı.

Muhammet Tarhan   | 15.10.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Yukarı Karabağ'ı görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov, "Yukarı Karabağ" konusunu ele aldı.

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