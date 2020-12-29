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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüşme yaptı.

Şerife Çetin   | 29.12.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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