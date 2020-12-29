Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüşme yaptı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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