Euro
7.67
Dolar
7.08
BIST 100
99,431.34
Altın
1,697.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor 31 İlde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tanıtım programında konuşuyor
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye döndürdük

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Salgın yaygınlaştıkça Türkiye'ye tahliye talepleri oldu. Şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye döndürdük." dedi.

Tevfik Durul   | 05.05.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye döndürdük Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Destek ve Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede aldığı tedbirler ve yürüttüğü başarılı çalışmaların tüm dünyaya model olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu sürecin Türkiye'deki sağlık sisteminin ne denli güçlü olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, içeride salgınla mücadele ederken yurt dışına da yardımlarda bulunduklarına dikkati çekerek diğer ülkelerden gelen yardım taleplerine Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yanıt vermeye çalıştıklarını belirtti.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının getirilmesi anlamında yürüttükleri çalışmalara da değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Salgın yaygınlaştıkça Türkiye'ye tahliye talepleri oldu. Şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye döndürdük. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatıyla ikinci tahliyeyi başlattığımızı duyurmuştuk. O günden bu yana da 83 ülkeden 157 seferle 30 bine yakın vatandaşımızı ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, "Maalesef bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadesini kullanarak bu vatandaşlardan 350'den fazlasının cenazesini Türkiye'ye getirdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Sağlık Örgütü: ABD, Kovid-19'un Vuhan laboratuvarından çıktığı iddiasına kanıt sunmadı
İran'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 63 ölüm
Hindistan'da bir günde 3 bin 900 Kovid-19 vakası görüldü
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 155 binin üzerine çıktı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye döndürdük

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye döndürdük

Bakan Çavuşoğlu'nun uluslararası temasları Kovid-19 sürecinde de devam ediyor

Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19'la mücadelede dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesiyiz

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferansla düzenlendi

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferansla düzenlendi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile telefonda görüştü
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı'na: İnsani konuları siyasete alet etmeyin

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı'na: İnsani konuları siyasete alet etmeyin