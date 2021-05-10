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Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 10-11 Mayıs'ta bölgesel ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Şerife Çetin   | 10.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Ankara

Ziyaret, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konular istişare edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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