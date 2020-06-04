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Türkiye

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Türkiye, Koalisyon içinde DEAŞ'la savaşan tek ülke

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin, Koalisyon içinde terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke olduğunu söyledi.

Muhammet Tarhan   | 04.06.2020
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Türkiye, Koalisyon içinde DEAŞ'la savaşan tek ülke

Ankara

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, video konferans yöntemiyle yapılan DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (DMUK) katıldı. 

Sedat Önal, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede en ön safta yer aldığının altını çizerek, "Türkiye, şehitler verme pahasına Koalisyon içinde terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke." dedi.

DEAŞ ile mücadelede önerilen 3 ayaklı vizyonun (düzenli bilgi ve istihbarat paylaşımı, DEAŞ'ı ortaya çıkaran sebeplerle mücadele ve meşru yerel ortaklarla çalışılması) uygulanmasının önemine dikkati çeken Önal, Suriye'de terörizmle mücadelede meşru ortaklarla çalışılması gerektiğini ve terörizmin her çeşidiyle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in milislerinin aksine, talebi çerçevesinde ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı bağlamında Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümeti desteklediğini ve Libya'da barış ve istikrarın tesisi için çaba gösterdiğini aktardı.

Toplantı sonunda yayımlanan bildiride, DEAŞ ile mücadelenin ancak meşru yerel ortaklarla iş birliği içinde gerçekleştirilmesinin gerektiği kayda geçirildi.

Ayrıca bildiride, Koalisyonun terörizmin her tür ve oluşumuna karşı hazırlıklı olmanın sürdürülmesinin önemi de vurgulandı.

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