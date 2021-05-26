Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile ABD'li mevkidaşı Sherman'ın başkanlıklarında siyasi istişareler yapılacak
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın başkanlıklarında, yarın Ankara’da siyasi istişareler gerçekleştirileceği bildirildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Önal ile Sherman'ın başkanlıklarında, 27 Mayıs'ta Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirileceği belirtildi.
Söz konusu istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesinin öngörüldüğü ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.