Euro
7.75
Dolar
6.86
BIST 100
115,461.30
Altın
1,773.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Kudüs'teki TİKA tabelasının sökülmesine tepki

Kıran, Doğu Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı duvarındaki TİKA'ya ait tabelaların İsrail polisi tarafından sökülmesine tepki göstererek "Tarihsel ve kültürel mirasa gösterilen bu saygısızlığa uluslararası toplum gereken cevabı vermelidir" dedi.

Muhammet Tarhan   | 24.06.2020
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Kudüs'teki TİKA tabelasının sökülmesine tepki

Ankara

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından, Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığı'nın duvarlarındaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ait tabelaların bu sabah İsrail polisi tarafından sökülmesi görüntülerini paylaşarak, şunları kaydetti: 

"O tabelaları sökebilirsiniz ama ümmetin gönlündeki Türkiye sevgisini asla sökemeyeceksiniz. Tarihsel ve kültürel mirasa gösterilen bu saygısızlığa uluslararası toplum gereken cevabı vermelidir. O balyoz sadece TİKA'mızın tabelasına değil insanlığın kalbine indirilmiştir."

TİKA tabelası 2010'dan bu yana mezarlıkta asılı duruyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esvatini'de artan Kovid-19 vakaları sonrası alkol yasaklandı
Almanya’da Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi artıyor
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov karantina altına alınacak
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bine yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 369 bini geçti

Benzer haberler

Dışişleri: O tabelaları sökebilirsiniz ama ümmetin gönlündeki Türkiye sevgisini asla sökemeyeceksiniz

Dışişleri: O tabelaları sökebilirsiniz ama ümmetin gönlündeki Türkiye sevgisini asla sökemeyeceksiniz

İsrail polisi Kudüs'teki mezarlıkta bulunan TİKA tabelalarını söktü

TİKA Bosna Hersek'in Kovid-19 ile mücadelesine desteğini sürdürüyor

TİKA'dan Özbekistan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği

TİKA'dan Özbekistan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği
TİKA’dan Güney Sudan’ın Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek

TİKA’dan Güney Sudan’ın Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek