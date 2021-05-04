Euro
10.01
Dolar
8.32
BIST 100
1,416.25
Altın
1,779.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Selanik ve Batı Trakya’yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın, Selanik ve Batı Trakya’yı ziyaret edeceği bildirildi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 04.05.2021
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Selanik ve Batı Trakya’yı ziyaret edecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın 5-6 Mayıs'ta Selanik ve Batı Trakya’ya bir ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi.

Açıklamada, Kıran'ın, ramazan ayı vesilesiyle Gümülcine ve İskeçe Müftüleri başta olmak üzere, soydaş kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle görüşeceği, Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarıyla bir araya geleceği ve Azınlık okulları ile Osmanlı eserlerini ziyaret edeceği belirtildi.

Kıran, ziyareti sırasında, ayrıca Selanik’te Atatürk Evi’nde incelemelerde bulunacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de son 24 saatte 60 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 997 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 26 milyar dolara yükseltti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 577 bin 571'e yükseldi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Saraybosna'daki temaslarına başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Saraybosna'daki temaslarına başladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Selanik ve Batı Trakya’yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya resmi ziyaret düzenleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği 65 yaşındaki Keleş: Dünyalar benim oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği 65 yaşındaki Keleş: Dünyalar benim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş'i ziyaret etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Demokrasinin olmadığı hiçbir ülkede 1 Mayıs'ın anlamı yoktur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Demokrasinin olmadığı hiçbir ülkede 1 Mayıs'ın anlamı yoktur