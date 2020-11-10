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Dicle-Fırat Diyalog Grubundan PKK'ya kınama: İnsanları öldürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz

Diyarbakır'da Dicle-Fırat Diyalog Grubu adına açıklama yapan Batmanlı, terör örgütü PKK'nın IKBY'deki saldırılarını kınayarak, "Siz, Kürtleri, insanları, Müslümanları, mazlum insanları öldürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz." dedi.

Nurten Aslan   | 10.11.2020
Dicle-Fırat Diyalog Grubundan PKK'ya kınama: İnsanları öldürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz

Diyarbakır

Diyarbakır'da Dicle-Fırat Diyalog Grubunca, terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıları kınadı.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde Grup adına açıklama yapan Muhittin Batmanlı, terör örgütü PKK'nın peşmergelere saldırarak bazılarını öldürdüğünü anımsattı.

"Şu anda uluslararası çapta Kürdistan Bölgesel Hükümeti var, bir devlet var. Bunun bütün uluslararası ve Irak kanunları tanıyor. ABD, Türkiye tanıyor. Sizin ne işiniz var. Kürdistan Bölgesel Hükümeti peşmergelerine saldırıyorsunuz. Yeter artık, sizden bıktık. Zaten 50 yıldır siz çıktığınız günden beri Kürtleri, insanları, Müslümanları, mazlum insanları öldürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz." diyen Batmanlı, terör örgütü PKK'yı kınadığını bildirdi.

Batmanlı şöyle devam etti:

"PKK'yı kınıyorum. PKK'ya, HDP'ye oy verenler aklınızı başınıza alın. Bu iş böyle olmaz. Siz Kürtler sayesinde siyaset yapıyorsunuz. Siz gidip dünyada ilk defa bize ufak da olsa bölgesel hükümet kurulmuş, siz gidip onlara saldırıyorsunuz. Lütfen yapmayın, yeter artık. Biz diyoruz insanlar ölmesin, Kürt'ü de Türk'ü de Arap'ı da ölmesin. Hiç kimse ölmesin." 

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