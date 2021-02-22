DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptal edilmesi işletmecileri sevindirdi
Esnafı rahatlatan desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlığa ve tüm kurumlara teşekkür edildi.
Van
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edilmesi havalimanlarındaki iş yeri sahiplerini sevindirdi.
Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki işletmeciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tüm sektörleri olduğu gibi kendilerini de etkilediğini belirterek, destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İşletme sahibi Şüheyda Tekin, ülkede geçen yıl mart ayında başlayan salgın sürecinden dolayı uçuşların iptal edilmesi ve kısıtlamaların yaşanmasının havalimanındaki işletmeleri olumsuz etkilediğini söyledi.
Bu sıkıntıları gören DHMİ Genel Müdürlüğünün aldığı kararın içlerini rahatlattığını belirten Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararları doğrultusunda ötelenen kiralarımızın 2020 yılı için iptal edildiğini ve 2022 yılı sona kadar da yüzde 50 indirim yapılacağını öğrendik. Bu bizi çok mutlu etti. Başta Cumhurbaşkanımıza ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
İşletmecilerden Ferhat Tekin ise geçen yıl havalimanının 80 gün kapalı kalmasının, sonrasında kısıtlamaların başlamasının işlerinde büyük düşüşe neden olduğunu aktardı.
Daha önce kiraların yıl sona kadar ertelendiğini, yeni müjdeyle bu kiraların alınmayacağını, 2 yıl boyunca da yüzde 50 indirim uygulanacağını öğrendiklerini dile getiren Tekin, esnafı rahatlatan desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlığa ve tüm kurumlara teşekkür etti.
Trabzon
Trabzon Havalimanı'ndaki işletmecilerden Kadem Çakıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinin kendilerini de ciddi olarak etkilediğini söyledi.
Çakıroğlu, havalimanı işletmecileri olarak salgın döneminde farklı olumsuzluklarla karşılaştıklarını belirterek, "Bu olumsuzluklar neticesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile DHMİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaparak hizmet vereceğiz. Durumdan fazlasıyla memnun olduk, verilen destek hepimizin yüzünü güldürdü." dedi.
Erdinç Uzuntürk de havalimanı işletmecilerine yönelik uygulamanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Zorlu salgın sürecinde her zaman devlet büyüklerimiz bizlerin yanında oldu. Bizlere destek verdiler. Bizler açısından çok olumlu bir karar oldu." değerlendirmesinde bulundu.
İşletmecilerden Zafer Karslı ise bu kararın esnaf açısından sevindirici olduğunu dile getirerek, "Bizim açımızdan huzur ve mutluluk verici bir durum oldu. Trabzon Havalimanı'ndaki çalışmalar ve salgın nedeniyle 4 ay işletmelerimiz kapalı kaldı. Bu zor süreci yetkililerin desteğiyle aştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Kovid-19 nedeniyle çok zorlu bir süreçten geçildiğini işaret eden Soykan Arguç da "Ciddi sıkıntılar yaşamakla birlikte sosyo kültürel ve ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılara ve problemlere neden oldu. Cumhurbaşkanımız, Bakanımız ve Genel Müdürümüzün desteğiyle bizleri rahatlatacak bir indirime gidilmesi bizleri sevindirdi. Bu destek için çok teşekkür ederiz. Umarız çok daha güzel günlerde hep birlikte yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Samsun
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda araç kiralama firması yöneticisi Ayşemine Saka Bayraktar, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci boyunca havalimanında faaliyette kalmaya çalıştıklarını söyledi.
Yolcu sayısının azalması, iş hacminin düşmesi gibi etkenlerle, masrafların artması ve gelirlerin azalması gibi durumlarla karşılaştıklarını belirten Bayraktar, "Bu noktada devlet hava meydanlarından kira indirimi taleplerimiz olmuştu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi her zaman yanımızda bulundular. Öncelikle gelen kira ertelemeleri, akabinde yeni oluşmuş olan 3 aylık kira iptali ve kalan 2 sene boyunca kalacak olan yüzde 50 kira indirimi en azından masraflarımıza can suyu olmuştur. Biz de işletmemizi bu şekilde açık olarak devam ettirmeye çalışacağız. Yapılan tüm iyileştirmeler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesine teşekkürlerimizi sunarız." dedi.
Havalimanındaki büfe, kafe ve otoparkın işletme müdürü Selin Aykaç ise şunları kaydetti:
"Geçen sene ilk pandemi dönemindeki kiralarımız ötelenmişti. Bu süreçte de uçakların az, yolcu kapasitesinin düşük olması, işlerin istenilen düzeyde olmamasından dolayı yine ötelenen tarihte de biz bu kiraları ödemekte çok zorlandık. Şöyle güzel bir gelişme oldu. Kiralar iptal edildi ve önümüzdeki 2 yıllık dönem için bize can suyu gibi kiralarımızda yüzde 50 indirime gidildi. Gerçekten biz ve buradaki müstecirler için hatta Devlet ve Hava Meydanları İşletmesinin işlettiği bütün havalimanlarındaki müstecirler için ciddi bir can suyu oldu diyebilirim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne gerçekten çok teşekkür ediyoruz."
S.S. 41 Nolu Samsun Çarşamba Havaalanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Sinan Turnagöl de "Pandemiden dolayı bayağı mağdurduk. İşlerimizde de düşüşler vardı. 2020'de çalışmadığımız günlerin kiraları iptal oldu. 2021-2022'de yüzde 50 indirime gidildi. Bundan dolayı çok memnunuz. Ekonomik anlamda da bayağı rahatladık. Bizim için bir can suyu oldu." ifadelerini kullandı.
Pandemiden etkilendiklerini aktaran kantin işletmecisi Hatice Memiş de desteklerinden ötürü DHMİ'ye teşekkür etti.
Mardin
Mardin Havalimanı'ndaki işletmecilerden Ümit Bilen, AA muhabirine, son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin kendilerini de olumsuz etkilediğini söyledi.
"Kira ve diğer ödemelerimizde zorluk yaşadık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve DHMİ Genel Müdürlüğümüzün aldığı karar doğrultusunda mutlu bir haber aldık." diyen Bilen, şunları kaydetti:
"Devletimizden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ülkemiz, devletimiz Kovid 19 ile güçlü bir şekilde mücadele etmekte. Alınan karar da bizlere katkı sağlayacaktır."
Sabri Murat Duran da devletin hem virüsle mücadele ettiğini hem de esnafa destek çıktığını dile getirerek, "Bu kararı alan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte rahat bir nefes almamıza yardımcı oldular. Allah herkesten razı olsun, çok memnun olduk." dedi.
Havalimanında taksici Mehmet Bedri Alkan ise, Kovid 19 nedeniyle kendilerine sağlanan imkanlar için herkese teşekkür etti.Alkan, "Bu indirim bizleri rahatlattı. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız ile ildeki yöneticilerimize teşekkür ederiz. İnşallah ülkemiz bu hastalıktan kurtulur. Hükümetimiz bu konuda gereken çalışmaları da zaten yürütüyor." diye konuştu.
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