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DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Kovid-19 önlemlerine ilişkin açıklama

DHMİ Genel Müdürü Keskin, "Havalimanlarımızda sosyal mesafe uygulamasına geçilmiş, uygulamaya yönelik gerekli yer işaretlemeleri yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 26.03.2020
DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Kovid-19 önlemlerine ilişkin açıklama

Ankara

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen 14 kurala uymaya özen gösterdiklerini belirterek, "Havalimanlarımızda sosyal mesafe uygulamasına geçilmiş, uygulamaya yönelik gerekli yer işaretlemeleri yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Keskin, Twitter hesabından, salgına yönelik önlemlere dair paylaşımda bulundu.

Koronavirüsle mücadelede belirlenen 14 kurala özenle riayet ettiklerini kaydeden Keskin, havalimanlarında dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak önleyici tedbirleri uygulamayı disiplin içerisinde ve kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

Havalimanlarında "sosyal mesafe" uygulamasına geçildiğinin ve uygulamaya yönelik gerekli yer işaretlemelerinin yapıldığının altını çizen Keskin, şu bilgileri aktardı:

"Havalimanlarımızda bilgilendirme ve hatırlatmalar görsel iletişim araçları ile yapılmaktadır. Sosyal mesafeye riayet edilmesi ile ilgili anonslar sıklıkla yapılacaktır. Terminal binalarına hareket kabiliyeti kısıtlı yolcu refakatçileri hariç uğurlayıcı ve karşılayıcı alınmamaktadır. Hizmet değerlendirme ve tanıtım temalı yazılı yayınlar alanlardan kaldırılmıştır."

Keskin, otoparklarda ve tüm ticari hacimlerde kredi kartıyla ödemenin teşvik edildiğini, bekleme bölgelerindeki oturma alanlarının sosyal mesafe gözetilerek düzenlendiğini ve buralarda ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemlerinin donmaya karşı gerekli önlemler alınarak yüzde 100 taze havalı konumda çalıştırılacağını da kaydetti. 

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