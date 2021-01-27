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Devletin gizli kalması gereken bilgilerinin açıklanması soruşturmasında 3'ü asker 4 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıkları iddiasıyla 3'ü asker 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Serdar Açıl   | 27.01.2021
Devletin gizli kalması gereken bilgilerinin açıklanması soruşturmasında 3'ü asker 4 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıkları iddiasıyla 3'ü asker 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

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