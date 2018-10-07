Devlet ve halk el ele verip su sorununu çözüme kavuşturuyor

Ardahan'da, köylerin ve kırsal kesimdeki 227 yerleşim alanının içme suyu sorununun çözümü için başlatılan çalışma devlet ve halk işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Fotoğraf: AA/Günay Nuh

ARDAHAN - Günay Nuh

Ardahan'da, geçen yıl İl Özel İdaresi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) işbirliğinde, özellikle kış aylarında boruların donması ya da patlaması sebebiyle susuz kalan köylerin bu sorununun çözümü, yetersiz suyu olan yerleşim yerlerine yeterli su ulaştırılması ve eskiyen şebeke hattının yenilenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Şehrin kırsal kesimindeki vatandaşların tüm içme suyu sorununu çözmeyi amaçlayan ve kırsal kesimdeki şebeke hatlarında eskiyen PVC boruların yerine soğuğa dayanıklı 350 kilometre uzunluğundaki polietilen boruların döşenmesi planlanan çalışma tüm hızıyla sürüyor.

Kırsal kesimdeki arazilerde iş makinesi ile açılan şebeke hatlarına yerleştirilmesi süren polietilen borular ile 2019 yılı sonuna kadar, Ardahan'a bağlı 227 köyün su şebekelerinin gözden geçirilmesi hedefleniyor.

Kent genelinde süren çalışmaların bir kısmının yapıldığı Hanak İlçesine bağlı Çiçeklidağ köyünde vatandaşlar da hem suya kavuşmak hem de işin hızlı ve sağlıklı şekilde tamamlanması amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerine destek veriyor.

Vatandaşlar, şebekedeki boruların döşeme ve kaynak işlemi yapılan bölümlerinde boruların döşenmesinin yanı sıra ağır olan kaynak makinesinin taşınmasında görevlilere yardım ediyor.

Köylerde yaşayan vatandaşların şehrin çeşitli noktalarında görevlilerin yanında çalışıp bizzat desteklediği çalışmayla özellikle kışı sert geçen kentteki köyler, sağlıklı bir altyapıyla kesintisiz suya kavuşacak.

Proje ile halk daha temiz ve kaliteli su içecek

Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kışın hiçbir köyün sorun yaşamaması için başlatılan çalışmayla köylerin su ihtiyacını uzun vadeli çözeceklerini söyledi.

Proje ile bölge halkının daha temiz ve kaliteli su içme imkanına sahip olacağını dile getiren Aksel, şunları kaydetti:

"Bölgede kış sert geçiyor. Bu soğuklara rağmen bir çok köyümüzdeki şebeke borusu polietilen değil PVC borudur. PVC boruların ise bölgede belli bir ömrü var. Bu ömrün bitmesiyle köylerimizdeki şebekelerde zamanla sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle kışın borulardaki patlaklar şebekelerde sorun oluşmasına neden oluyor. Böyle durumlarda bütün köy susuzlukla karşı karşıya kalıyor. Bir köy kış sezonu boyunca içme suyundan mahrum kalıyordu."

Aksel, sorunun çözümü için çalışmaların başladığını aktararak, çalışmalarda İl Özel İdaresi ekiplerine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Kamu görevlileri ile halk ortaklaşa çalışıyor

Bu çalışmanın kamu görevlileri ile halkın ortaklaşa iş çıkarmasına örnek olduğunu aktaran Aksel, "Bunun en güzel örneğini Hanak ilçesine bağlı Çiçeklidağ köyünde yaşıyoruz. Çalışma sırasında köylünün de ayni katkısını alarak onlarla kamu ve yerel halkın ortak iş çıkarabilmesinin örneğini gerçekleştiriyoruz. 350 kilometrelik farklı ebatlarda ve farklı basınç ölçümü alınmış borularımızla köylerin tamamına hizmet vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anıl Aksel, 2019'da söz konusu boruların tamamının bitirilerek, su sorununun çözüme kavuşturulmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Çiçeklidağ Köyü Muhtarı İlyas Demirci, çalışmayı takdir ettiklerini belirterek, "Bu çalışmayı gayet güzel görüyoruz, takdir ediyoruz. Bu nedenle köylüler projeye tam destek veriyor. İl Özel İdaresi personeliyle çalışıyoruz. Onların isteklerimizi karşılaması bizi de teşvik ediyor." dedi.