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Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanları ve Başbakanların eşleri vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebilecek.

Esin Işık   | 01.02.2020
Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de

Ankara

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre, Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanları ve Başbakanlar ile Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutanlarının eşleri vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebilecek.

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