Euro
9.05
Dolar
7.39
BIST 100
1,443.60
Altın
1,879.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “2021- 2022 İstişareler Planı İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı”na katılıyor
logo
Türkiye

Devlet korumasından yararlanmış 1093 genç kamuda istihdam edilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1093 genç için yerleştirme yapılacağını duyurdu.

Özcan Yıldırım   | 29.12.2020
Devlet korumasından yararlanmış 1093 genç kamuda istihdam edilecek

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin başladığını belirterek, tercihlerin 10 Ocak 2021'e kadar devam edeceğini bildirdi.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun "www.ailevecalisma.gov.tr" internet adresinde yayınlandığını ifade eden Selçuk," www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden de tercihlerin yapılabildiğine işaret etti.

Bakan Selçuk, 1093 atamadan 364'ünün ilköğretim ve ortaokul, 581'inin ortaöğretim, 73'ünün ön lisans ve 75'inin lisans eğitim düzeyinde olacağını bildirdi.

Bugüne kadar Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 54 bin 271 gencin atamasının yapıldığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, gençlerimizin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanları seferber ediyoruz. Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, ailemizi büyütmeye devam edeceğiz."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AstraZeneca aşısına AB onayı yakında mümkün görünmüyor
İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 11 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19’un hızlı bulaşan türü görüldü
AB Kovid-19 aşısı olmayanları kayıt altına alacak

Benzer haberler

Devlet korumasından yararlanmış 1093 genç kamuda istihdam edilecek

Devlet korumasından yararlanmış 1093 genç kamuda istihdam edilecek

Çocuklara zararlı içeriklerin tek tuşla ihbar edileceği sistem devrede

Mesleki yeterlilikte hedef 2023'te 2 milyon belgeli çalışan

397 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına kurayla atandı

397 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına kurayla atandı
'KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak'

'KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak'
Sanal İstihdam Fuarı'nın dördüncüsü başladı

Sanal İstihdam Fuarı'nın dördüncüsü başladı