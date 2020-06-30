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“Şehit Yakınları, Gazi ve Yakınları ile Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamuya Yerleştirilme Kura Töreni” Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor
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Türkiye

Devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 30.06.2020
Devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

Atama sonuçlarına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

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