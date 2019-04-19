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Devlet birimlerinin iletişim standartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı belirleyecek

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle, devletin tüm birimlerinin iletişim standartları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca tespit edilecek.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 19.04.2019
Devlet birimlerinin iletişim standartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı belirleyecek

Ankara

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle, devletin tüm birimlerinin iletişim standartları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapıldı.

Söz konusu düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının görevlerini düzenleyen maddeye, "kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak kurumsal iletişim standartlarını belirlemek" bendi de eklendi.

AA üzerinde denetim yetkisi

Yapılan değişiklikle ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı (AA) bölümündeki ödeneği aşmamak üzere AA ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili olurken; AA'nın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetim yetkisine de sahip hale geldi.

Bu denetime ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenecek.

Yapılacak sözleşmede AA yöneticilerinin atanma yolları da belirlenecek.

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