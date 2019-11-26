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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
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Derneklere projeleri için 150 milyon liralık katkı verildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy "Kadınların istihdamına yönelik, uyuşturucuyla mücadele, diğer dezavantajlı grupların sorunların giderilmesine katkıda bulunacak projelere bugüne kadar 150 milyon liralık bir katkı sunmuşuz" dedi.

Muhammed Boztepe   | 26.11.2019
Derneklere projeleri için 150 milyon liralık katkı verildi

Ankara

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığı Konferans Salonu'nda "Sivil Toplum Buluşmaları" programı düzenlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, konuşmasında, sivil toplumun geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaptıkları çalışmalardaki temel amaçlarından birisinin "rehberlik etmek" olduğunu belirten Ersoy, "Biz, sizlerle birlikte nasıl çalışabiliriz, sizler çalışmalarınızda nasıl daha verimli olabilirsiniz, bunlarla ilgili düşüncelerimizi paylaşmaya çalışacağız. En önemlisi sizlerin katkılarını, önerilerini ve desteklerini almaya çalışacağız." diye konuştu.

Genel Müdürlük olarak birçok alanda yapılan projelere destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Özellikle kadınların istihdamına yönelik, uyuşturucuyla mücadele, diğer dezavantajlı grupların sorunların giderilmesine katkıda bulunacak, engelli kardeşlerimize, gençliğe, eğitime ve kültürel etkinliklere yönelik projelere elimizden geldiğince destek olmaya, bütçe imkanlarımızın izin verdiği ölçüde projeleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar bu anlamda derneklerimize 150 milyon liralık bir katkı sunmuşuz." 

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Derneklere projeleri için 150 milyon liralık katkı verildi