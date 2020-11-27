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Dernek, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları etkinlikleri 3 ay süreyle tekrar ertelendi

Dernek, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlik ve kooperatif etkinlikleri (genel kurul dahil) 3 ay süreyle tekrar ertelendi.

Özcan Yıldırım   | 27.11.2020
Dernek, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları etkinlikleri 3 ay süreyle tekrar ertelendi

Ankara
Dernek, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlik ve kooperatif etkinlikleri (genel kurul dahil) 3 ay süreyle tekrar ertelendi.

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