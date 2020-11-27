Dernek, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları etkinlikleri 3 ay süreyle tekrar ertelendi
Dernek, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlik ve kooperatif etkinlikleri (genel kurul dahil) 3 ay süreyle tekrar ertelendi.
Ankara
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