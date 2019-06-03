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Derinsu Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor

Mardin'in Derik ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle ilgi gören Derinsu Mağarasının kent turizmine kazandırılması bekleniyor.

Halil İbrahim Sincar   | 03.06.2019
Derinsu Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor

Mardin

Güvenlik güçlerince başarıyla yürütülen operasyonlarla terörden temizlenen Derik ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Derinsu köyündeki mağara doğal yapısı, içinden çıkan derin su kaynağı ile doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yörede sıcaktan bunalanların serinlemek için tercih ettiği mağara köye ziyarete gelen misafirlerin de uğrak mekanı oldu.

Derinsu köyünde yaşayan Şakir Güngür (65) yaptığı açıklamada, mağaranın doğal güzellikleriyle görenleri büyülediğini söyledi.

Yörede yaşayanların mağarada serinlediğini ifade eden Güngür, "Mağaraya Gaziantep, İstanbul ve Türkiye'nin başka bölgelerinden de geliyorlar. Ramazanda buraya geliyor, serinliyoruz. Üzerimizi örtmeden burada duramayız fazla. Karpuzu buradaki suya atıyorsun, çıkıncaya kadar ikiye bölünüyor." dedi.

"Turizme kazandırılmasını bekliyoruz"

Levent Kaya, mağarada kışın su kaynağının yükseldiğini, yazın ise normal seviyeye ulaştığını belirtti.

Hava sıcaklığına rağmen mağaranın içinin buz gibi olduğunu anlatan Kaya, "Bu mağara mükemmel. Suyun derinliğini kimse bilmiyor. Derinsu Mağarası'nın değerlendirilmesini, bir proje ile turizme kazandırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Seydoş Vural, mağaranın güzelliklerini görmeleri için herkesi köye beklediklerini söyleyerek, "Devletimizden ricamız burayı daha da güzelleştirmeleri. Burada piknik yapıyoruz, serinliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ferhat Erol da mağaranın turizme kazandırılmasını istediklerini belirtti.


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