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Depremzedelere yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacak

Bingöl Valiliği, Kovid-19 salgını süreci nedeniyle deprem bölgesinde dağıtımı yapılacak yardımların, AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacağını bildirdi.

Aydın Arık   | 17.06.2020
Depremzedelere yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacak

Bingöl

Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Karlıova ilçesinde 3 gün önce meydana gelen depremin ardından sivil toplum kuruluşlarının depremzedeler için yardım faaliyetlerinde bulundukları hatırlattı.

"Sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki hassasiyetini anlıyor ve önemsiyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Kovid-19 pandemi süreci nedeniyle yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde gerçekleştirilecektir. Yapılacak yardımlarda kullanılmış giysi ve benzeri malzemelerin kabul edilmeyeceğini, planlanan yardımların Bingöl Valiliği Deprem Yardım İletişim Merkezine yapılmasını; yardım toplama ve dağıtma ehliyetinin AFAD ve Kızılay koordinesinde olduğunu hatırlatırız."



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