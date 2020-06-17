Depremzedelere yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacak
Bingöl Valiliği, Kovid-19 salgını süreci nedeniyle deprem bölgesinde dağıtımı yapılacak yardımların, AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacağını bildirdi.
Bingöl
Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Karlıova ilçesinde 3 gün önce meydana gelen depremin ardından sivil toplum kuruluşlarının depremzedeler için yardım faaliyetlerinde bulundukları hatırlattı.
"Sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki hassasiyetini anlıyor ve önemsiyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şöyle denildi:
"İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Kovid-19 pandemi süreci nedeniyle yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde gerçekleştirilecektir. Yapılacak yardımlarda kullanılmış giysi ve benzeri malzemelerin kabul edilmeyeceğini, planlanan yardımların Bingöl Valiliği Deprem Yardım İletişim Merkezine yapılmasını; yardım toplama ve dağıtma ehliyetinin AFAD ve Kızılay koordinesinde olduğunu hatırlatırız."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.