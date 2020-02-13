Euro
6.58
Dolar
6.06
BIST 100
120,564.00
Altın
1,574.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Depremzedeler için konteyner kent kurulumu kar yağışına rağmen sürüyor

Depremin yaşandığı Elazığ'da vatandaşların geçici barınmalarını sağlamak için konteyner kent kurma çalışmaları yoğun kar yağışına rağmen sürüyor.

Hasan Namlı,Ömer Yasin Ergin,Aziz Aslan   | 13.02.2020
Depremzedeler için konteyner kent kurulumu kar yağışına rağmen sürüyor Fotoğraf: Bestami Bodruk / AA

Elazığ

Depremin yaşandığı Elazığ'da vatandaşların geçici barınmalarını sağlamak için konteyner kent kurma çalışmaları yoğun kar yağışına rağmen devam ediyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar, Türk Kızılay, AFAD ve UMKE, kamu kurumları ve diğer yardım kuruluşlarınca depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent ve Hankendi mahallelerinin yanı sıra Sivrice ilçesinin Gölbaşı mevkisinde ilk etapta 5 bin ailenin geçici barınmasını sağlayacak konteyner kentlerin kurulacağı alanlarda ekipler kar yağışına rağmen çalışmalarına ara vermiyor.

Kültür Park'ta kurulan çadır kentte kalan, 3 öğün sıcak yemek, ısınma ve diğer ihtiyaçları karşılanan depremzedeler devletin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarınca sağlanan yardımlarla yaşama tutunmaya çalışıyor.

Kar yağışından olumsuz etkilenen, konteyner kent kurulmasını bekleyen depremzedeler hayatlarının bir an önce normale dönmesini istiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin
Almanya siyasetinde aşırı sağ depremi
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor

Benzer haberler

Depremzedeler için konteyner kent kurulumu kar yağışına rağmen sürüyor

Depremzedeler için konteyner kent kurulumu kar yağışına rağmen sürüyor

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 98 milyon liradan fazla yardım toplandı

Doğum günü sürprizinden etkilenen depremzede kız gönüllü oldu

Türkiye'nin dört bir yanından gelip depremzede çocukların gönüllerine dokundular

Türkiye'nin dört bir yanından gelip depremzede çocukların gönüllerine dokundular
Şanlıurfa'da kar nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı

Şanlıurfa'da kar nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı
Doğu Anadolu'daki 10 ilde 2 bin 816 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu'daki 10 ilde 2 bin 816 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor