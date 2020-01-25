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Elazığ'da deprem
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Depremin ardından ilk görüntüler emniyetin gece görüş sistemli hava araçlarıyla alındı

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından bölgeye gönderilen gece görüş sistemli hava araçları ile alındı.

Aykut Karadağ   | 25.01.2020
Depremin ardından ilk görüntüler emniyetin gece görüş sistemli hava araçlarıyla alındı

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından bölgenin havadan görüntülenmesi amacıyla Diyarbakır'dan bir helikopteri ve Adana'dan bir uçağı bölgeye sevk etti.

Hava araçlarının gece görüş sistemleri tarafından anlık olarak enkazlara ait görüntüler kaydedildi.

Enkaz görüntülerinin AFAD Koordinasyon Merkezine ulaştırılmasının ardından hasar tespit çalışmaları ile ekiplerin sevk planlaması kısa sürede yapıldı.

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