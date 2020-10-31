Depremde yıkılan apartmanın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı
İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından bir kişi 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
İzmir
İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından bir kişi 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
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