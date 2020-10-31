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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bayraklı’da deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Helim Sarı, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
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Türkiye

Depremde yıkılan apartmanın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı

İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından bir kişi 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Sergen Sezgin   | 31.10.2020
Depremde yıkılan apartmanın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

İzmir

İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından bir kişi 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

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