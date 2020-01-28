Euro
6.54
Dolar
5.94
BIST 100
119,948.80
Altın
1,574.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Depremde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Türkan Kaplan'ın cenaze törenine İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da katıldı.

Anıl Bağrık   | 28.01.2020
Depremde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Elazig

Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren 75 yaşındaki Türkan Kaplan için cenaze töreni düzenlendi.

Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında yaşamını yitiren Kaplan için Yeşil Cami'de düzenlenen cenaze törenine, Kaplan'ın ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Selçuk İnan, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir katıldı.

Cenaze namazının ardından Kaplan'ın tabutu, bakanlar ve prokotol üyeleri tarafından cenaze aracına taşındı.

Kaplan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Maden ilçesine uğurlandı.

Öte yandan, deprem sırasında Kaplan'ın yakınlarının da evde bulunduğu, yıkılan binadan aile bireylerin çıktığı ancak Kaplan'ın enkaz altında kaldığı öğrenildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor

Benzer haberler

TBB'nin depremden etkilenen banka müşterilerine ilişkin kararı

TBB'nin depremden etkilenen banka müşterilerine ilişkin kararı

Türkiye, Elazığ depremi sonrası yardım için zamanla yarıştı

Depremde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Kasapoğlu: Renkleri farklı olsa da spor camiamızın temsilcilerinin burada olması çok önemli

Bakan Kasapoğlu: Renkleri farklı olsa da spor camiamızın temsilcilerinin burada olması çok önemli
'Kahraman Mahmud'un oturduğu bina da hasar görmüş

'Kahraman Mahmud'un oturduğu bina da hasar görmüş
MSB: Elazığ'daki komutanlığımıza bağlı uygun binalarda 150 depremzede ağırlanacak

MSB: Elazığ'daki komutanlığımıza bağlı uygun binalarda 150 depremzede ağırlanacak