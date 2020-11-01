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Depremde hayatını kaybeden emekli öğretmen Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden emekli öğretmen Hatun Tokoğlu'nun cenazesi, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Özgür Uyaroğlu   | 01.11.2020
Depremde hayatını kaybeden emekli öğretmen Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Özgür Uyaroğlu/AA

Samsun

İzmir'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altında bulunan markette hayatını kaybeden 71 yaşındaki Hatun Tokoğlu'nun cenazesi, Samsun'un Havza ilçesine getirildi.

Alışveriş sırasında depreme yakalan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Tokoğlu'nun cenazesi, Kevser Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Hatun Tokoğlu'nun cenazesine, oğulları Erman ve Erhan Tokoğlu, yakınları ile CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve vatandaşlar katıldı.

Sınıf öğretmeni Tokoğlu'nun, 1995 yılında Havza Merkez İlkokulundan emekli olduğu, bir süre sonra İzmir’de yaşayan çocuklarının yanına yerleştiği öğrenildi.

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