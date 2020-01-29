Depremde hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımına başlandı.
Elazığ
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 katlı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası hasar gördü.
Çökme tehlikesi nedeniyle iş makineleri tarafından binanın yıkımına başlandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, geçici olarak kurulan konteynerde hizmet veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.