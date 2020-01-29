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Depremde hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımına başlandı.

Fevzi Dağ   | 29.01.2020
Depremde hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor

Elazığ

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 katlı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası hasar gördü. 

Çökme tehlikesi nedeniyle iş makineleri tarafından binanın yıkımına başlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, geçici olarak kurulan konteynerde hizmet veriyor.

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