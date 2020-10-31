Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayraklı ilçesinde bulunan Emrah apartmanındaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
logo
Türkiye

Depremde enkazda kalan İnci Okan'ın köpeği de kurtarıldı

İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken binada enkaz altında kalan ve UMKE ekiplerince kurtarılan İnci Okan'ın köpeği de yine aynı ekip tarafından kurtarıldı.

Mustafa Güngör,Halil Fidan   | 31.10.2020
Depremde enkazda kalan İnci Okan'ın köpeği de kurtarıldı

İzmir

Bayraklı ilçesindeki Rızabey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan 16 yaşındaki İnci Okan'ı kurtaran UMKE ekipleri, Okan'ın aynı yerde köpeğinin olduğunu söylemesi üzerine köpek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri Okan'ın kurtarıldığı alana yakın bir yerde bulunan köpeğin yerini tespit etti.

Köpeğin yanına kadar girip enkaz altından çıkaran ekipler, köpeği İnci Okan'ın babasına teslim etti. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, köpeğin kurtarılma anı ekip tarafından kaydedildi.

Dün, Rızabey Apartmanı'ndan Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri tarafından yaklaşık 17 saat sonra enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki İnci Okan'ın köpeği de depremde enkaz altında kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın koronavirüs tedavisinin son aşamasında
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 235 bini geçti
TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Kovid-19 vakaları Orta Avrupa ülkelerinde en yüksek seviyelerde

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Koca deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Depremde enkazda kalan İnci Okan'ın köpeği de kurtarıldı

İzmir Valisi Köşger'den enkazların etrafında 'kalabalık oluşturmama' uyarısı

İzmir Valisi Köşger'den enkazların etrafında 'kalabalık oluşturmama' uyarısı
Bakan Dönmez: Seferihisar'da elektrik ve doğal gaz kullanamayan abone yok

Bakan Dönmez: Seferihisar'da elektrik ve doğal gaz kullanamayan abone yok
Enkaz altındaki anne ve 2 çocuğuna ulaşan UMKE ekibi o anları anlattı

Enkaz altındaki anne ve 2 çocuğuna ulaşan UMKE ekibi o anları anlattı