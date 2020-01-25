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Elazığ'da deprem
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Deprem yardımları askeri kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipler ve yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor.

Cankut Taşdan,Ömer Olcay   | 25.01.2020
Deprem yardımları askeri kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Deprem yardımları askeri kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipler ve yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Deprem sonrası AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, askeri kargo uçaklarına yüklendi. AFAD, UMKE, Ankara İtfaiyesi ve AKUT'tan yaklaşık 100 arama kurtarma personeli ile 3 arama kurtarma köpeğinin de bulunduğu 4 askeri uçak, deprem bölgesine hareket etti. 

Battaniye, çadır, gıda ve sağlık malzemesi ile kurtarma ekipmanlarını taşıyan 4 uçağa ek olarak, AFAD koordinasyonunda yardım malzemesi ve gerektiğinde ek personelin ilerleyen saatlerde bölgeye sevk edilebileceği belirtildi.

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