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Depodaki 'eğlenceye' koronavirüs tedbirlerini ihlalden 60 bin lira ceza

Başkentte bir depoda müzik eşliğinde eğlenen 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 60 bin lira ceza kesildi.

Orhan Onur Gemici,Cankut Taşdan   | 18.04.2020
Depodaki 'eğlenceye' koronavirüs tedbirlerini ihlalden 60 bin lira ceza

Ankara

Başkentte bir depoda müzik eşliğinde eğlenen 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 60 bin lira ceza kesildi.

Yenimahalle ilçesindeki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde çadır üretimi yapılan bir depoda toplanan bir grup, müzik sistemi kurup eğlenmeye başladı.

Depoda bulunan bazı kişiler, bu anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Canlı yayında söz konusu kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiklerini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu depoya operasyon düzenledi.

Polis, depoda bulunan 14 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 60 bin lira ceza kesti.

Ayrıca depo sahibi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca adli işlem yapıldı.

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