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Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Mustafa Dermencioğlu   | 04.04.2019
Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

Denizli

Afyonkarahisar istikametinden Denizli yönüne seyreden 42 AH 856 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, Çardak ilçesi Dervent mevkisinde şarampole devrildi. 

Denizli'de yolcu otobüsü devrildi

Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ( Sebahatdin Zeyrek - Anadolu Ajansı ) 

Kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Kazada ilk belirlemelere göre devrilen otobüsün altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Otobüsün Adana'dan çıkış yaptığı ve Kuşadası'na gittiği öğrenildi.

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