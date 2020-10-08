Denizli'de yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Denizli'nin Çardak ilçesinde yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Denizli
Acıgöl'deki bir kimya fabrikasına ait sodyum sülfat havuzunda 4 Ekim'de yaralı bulunan flamingo, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edildi.
Flamingo, görevlilerce doğal yaşam alanına bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.