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Denizli'de yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Denizli'nin Çardak ilçesinde yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Sebahatdin Zeyrek   | 08.10.2020
Denizli'de yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Denizli

Acıgöl'deki bir kimya fabrikasına ait sodyum sülfat havuzunda 4 Ekim'de yaralı bulunan flamingo, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edildi. 

Flamingo, görevlilerce doğal yaşam alanına bırakıldı.

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