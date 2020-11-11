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Denizli'de üniversite öğrencisi genç kızın katil zanlısı tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş, evinde öldürülmüş halde bulundu. Genç kızı boğarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan erkek arkadaşı tutuklandı.

Sebahatdin Zeyrek   | 11.11.2020
Denizli'de üniversite öğrencisi genç kızın katil zanlısı tutuklandı

Denizli

Alınan bilgiye göre R.B.H, annesine, kız arkadaşı Tokbaş ile kavga ettiklerini söyledi. Şüphelenen anne, genç kızın sağlık durumundan endişe ederek, evin kontrol edilmesi için polisi aradı. 

Yunus Emre Mahallesi 6409 Sokak'taki eve giden polis ekipleri, genç kızı, boğazı sıkılarak öldürülmüş halde buldu.

Pamukkale Üniversitesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Tokbaş'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

Kayıp anahtar yüzünden tartışmışlar

Cinayet zanlısı R.B.H, gözaltına alındı.

İfadesinde Tokbaş ile 2 aydır aynı evde yaşadıklarını anlatan zanlının, son olarak evin anahtarını Tokbaş'ın kaybettiğini ve bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi.

R.B.H'nin, cinayetin ardından, korktuğu için cenazeyle yaklaşık 1 saat evde kaldığını, sonra da evine giderek annesine durumu açtığını söylediği kaydedildi.

Cinayet zanlısı R.B.H, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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