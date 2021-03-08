Denizli'de tekstil fabrikasında yangın çıktı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Denizli
Hacı Eyüplü Mahallesinde havlu bornoz üreten tekstili fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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