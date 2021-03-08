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Denizli'de tekstil fabrikasında yangın çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sebahatdin Zeyrek   | 08.03.2021
Denizli'de tekstil fabrikasında yangın çıktı Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Hacı Eyüplü Mahallesinde havlu bornoz üreten tekstili fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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