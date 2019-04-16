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Denizli'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 15 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Mustafa Dermencioğlu   | 16.04.2019
Denizli'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 15 yaralı

Denizli

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, öğrencileri taşıyan 07 GCR 07 plakalı otobüs, Acıpayam ilçesinde şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan otobüsün Antalya'dan Denizli'ye geldiği öğrenildi.

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