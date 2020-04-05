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Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Haylamaz Mahallesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sebahatdin Zeyrek   | 05.04.2020
Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Güney İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Haylamaz Mahallesi Hacıveliler Küme Evleri'nde oturanların 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi. 


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Mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen mahallemizde vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak mahalle sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymalarına karar verilmiştir. Bu karara uymayan mahalle sakinlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Mahalleye bağlanan yolları bariyerle kapatan jandarma ekipleri, giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

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