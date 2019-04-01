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Denizli'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 01.04.2019
Denizli'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.49'da merkez üssü Acıpayam olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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