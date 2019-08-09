Euro
6.15
Dolar
5.50
BIST 100
99,699.44
Altın
1,496.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

'Denizli'de 250 konut inşaatına başlıyoruz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. Çardak'ta da 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik." dedi.

Tolga Albay   | 09.08.2019
'Denizli'de 250 konut inşaatına başlıyoruz'

İzmir

Denizli'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. En geç ay sonunda inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte 5-6 ay içinde bu konutları tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Çardak'ta da 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik." dedi.

Kurum, "Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

'Denizli'de 250 konut inşaatına başlıyoruz'

'Denizli'de 250 konut inşaatına başlıyoruz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum deprem bölgesinde

'Doğal korunan alanlarımızı 133 bin kilometrekareye çıkartıyoruz'

'Önceliğimiz doğayı ve tarihi korumak'

'Önceliğimiz doğayı ve tarihi korumak'
Bakan Kurum'dan Emine Erdoğan'a Salda Gölü daveti

Bakan Kurum'dan Emine Erdoğan'a Salda Gölü daveti
'Salda Gölü'nde kıyı kenar çizgisi içerisinde yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz'

'Salda Gölü'nde kıyı kenar çizgisi içerisinde yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz'