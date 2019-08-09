'Denizli'de 250 konut inşaatına başlıyoruz'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. Çardak'ta da 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik." dedi.
İzmir
Denizli'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. En geç ay sonunda inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte 5-6 ay içinde bu konutları tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Çardak'ta da 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik." dedi.
Kurum, "Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda." ifadelerini kullandı.