DENİZLİ

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla görüştükleri iddiasıyla aralarında eski askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla görüşme yaptıkları belirlenen şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Denizli merkezli olmak üzere İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla irtibat kurduğu belirtilen 5'i eski askeri okul öğrencisi 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda dijital materyaller ve örgüt üyelerine ait dökümanlar ele geçirildi.

Muhabir: Sebahatdin Zeyrek