Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki deprem
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen depremde evleri hasar gören ve yıkılan vatandaşlar için 400 çadır kurulmaya başlandı.
Denizli
Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çadırları hasar durumuna göre, ağır hasarlı evler olmak üzere dağıtıyoruz. Kamuya ait sağlam okul ve sağlık ocakları ve spor salonlarını da gerekirse kullanacağız. Sokakta vatandaşımız kalmayacak. Yarın ilçede eğitim ve öğretim yok." dedi.
Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Karahan, ilk olarak kriz masasındaki yetkililerden bilgi aldı, daha sonra Acıpayam Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı vatandaşları ziyaret etti.
Ziyaretin ardından evlerde hasar meydana gelen mahalleleri gezen Karahan, burada AFAD ve Türk Kızılay yetkilileriyle son durum hakkında görüştü. İncelemelere, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve AK Parti İl Başkanı Necip Filiz de eşlik etti.
Burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 90 evde maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.
400 çadır dağıtılmaya başlandı
Ağır hasarlı evlere girişin yasak olduğunu belirten Karahan, "Çoğu evlerin, terk edilen ve kerpiçten yapılan yapılar olduğunu gördük. Ekipler hasar tespit çalışmasına devam ediyor. İlk etapta sıcak yemek vermeye başladı. 400 çadırımız geldi. Çadırları hasar durumuna göre, ağır hasarlı evler olmak üzere dağıtıyoruz. Kamuya ait sağlam okul ve sağlık ocakları ile spor salonlarını da gerekirse kullanacağız. Sokakta vatandaşımız kalmayacak. Yarın ilçede eğitim ve öğretim yok." diye konuştu.
Karahan, 240 çadırın kurulduğunu ve deprem bölgesinde Kızılay tarafından gıda ihtiyacını karşılamak üzere, bin 500 kişilik sıcak yemeğin dağıtılacağını aktardı.
Özkan da sabah saatlerinde meydana gelen deprem nedeniyle kısa süreli paniğin yaşandığını vurgulayarak, can kaybı yaşanmamasının sevindirici bir durum olduğunu kaydetti.
Özkan, "Bunun dışında yaralananlar tedavi altına alındı. Sahada hasarlı binaları inceledik. Yaralar belediye ekiplerince sarılmaya devam ediyor. Devletimizin gücü vatandaşlarımızın yaralarını saracaktır." dedi.
Caminin minaresi yıkıldı
İlçedeki deprem nedeniyle Yeniköy, Karahöyük, Uçarı, Apa, Oğuz ve Gedikli mahallelerinde hasar oluşan 90 eve girişe izin verilmiyor. Oğuz Mahallesi'nde ise deprem nedeniyle bir caminin minaresinin yıkıldığı görüldü.
Mahalle sakinlerinden Maksut Karahan, minarenin büyük gürültüyle yıkıldığını ve çok korktuklarını anlattı.
Mahallede durulmayacak evin çok olduğunu belirten Karahan, "Camiye yeni tadilat yaptırmıştık. Buraya 40 çadır kuruldu. Devletimizden Allah razı olsun. Tüm isteklerimizi karşılıyor." dedi.
"Ön hasar tespit çalışmaları birkaç gün içinde bitirilecek"
Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremin ardından ön hasar tespit çalışmalarının birkaç gün içinde bitirilmesinin planlandığını bildirdi.
Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili hasar çalışmalarına hemen başlandığını belirtti.
Vali Karahan, "Depremin ilk anından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Murat Kurum'un talimatıyla Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3 ekip daire başkanı ile görevlendirilmiş olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD Müdürlüğünce 5 ekip oluşturulmuş, toplam 8 ekip afet yerine intikal etmişlerdir." ifadesini kullandı.
Ön hasar tespit çalışmalarının bir an önce bitirilebilmesi için Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından civar illerden 12 ekip görevlendirildiğini aktaran Karahan, bu çalışmaların birkaç gün içinde bitirilmesinin planlandığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.