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Denize açıldıkları lastik botları su alan düzensiz göçmenler kurtarıldı

Deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden ayrıldıktan kısa süre sonra botları motoru arızalanıp su alınca sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Burak Akay   | 01.03.2020
Denize açıldıkları lastik botları su alan düzensiz göçmenler kurtarıldı Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Sivrice Feneri önündeki sahilde toplanıp lastik bota bindi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup denize açıldı.

Kıyıdan 100 metre uzaklaşan düzensiz göçmenlerin botu, motoru arızalanıp su almaya başlayınca Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım istendi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerce kurtarılan düzensiz göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik merkezine götürüldü.

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