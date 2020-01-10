Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı kararı
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
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