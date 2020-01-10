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Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı kararı

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak   | 10.01.2020
Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Ankara
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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