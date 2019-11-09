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DEAŞ'ın eğitim kampları sorumlusu ve sözde 'zekat emiri' Osmaniye'de tutuklandı

Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Şüphelilier arasındaki G.M'nin, DEAŞ adına sözde "zekat emiri" olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.

Muzaffer Çağlıyaner   | 09.11.2019
DEAŞ'ın eğitim kampları sorumlusu ve sözde 'zekat emiri' Osmaniye'de tutuklandı

Osmaniye

Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığınca, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı.

Suriye uyruklu şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

DEAŞ'ın, yabancı terörist yetiştirilen sözde eğitim kampları sorumlusu olduğu belirtilen G.M. ile H.İ, C.İ, G.E.M, M.E. ve A.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticileri ile örgüte eleman ve lojistik sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 2 Kasım'da 5 ilde operasyon düzenlenmişti. Yakalanan 7 şüpheli arasındaki G.M'nin, DEAŞ adına yılda yaklaşık bin 500-2 bin yabancı terörist yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve sözde "zekat emiri" olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.

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