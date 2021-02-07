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Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi yarın yeniden ziyarete açılacak

Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, yarın yeniden misafirlerini kabul etmeye başlayacak.

Esmer Geçal,Şahin Oktay   | 07.02.2021
Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi yarın yeniden ziyarete açılacak

Kocaeli

Hayvanat bahçesinin genel müdür yardımcısı Simge Çelik Atasoy, AA muhabirine, Kovid-19 vaka sayılarının artması üzerine 5 Aralık'ta parkı kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Park ziyarete kapalı kalsa da içeride çalışmaların devam ettiğini belirten Atasoy, "Burada 2 bine yakın hayvan mevcut. Bunların bakımları her gün devam etti. Yemekleri verildi, temizlikleri yapıldı." diye konuştu.

Atasoy, havaların ısınmaya başlaması ve vakaların düşmesiyle parkı yeniden ziyarete açacaklarını dile getirerek, "Tedbirler kapsamında parkın tamamını açmayacağız. Bazı kapalı alanlara giriş olmayacak. Sürüngenler evi ve akvaryuma ziyaretçi almayacağız." ifadelerini kullandı.

Güzel havalarda hayvanların çoğunun dışarıda olacağını ve ziyaretçilerin hayvanların büyük kısmını görebileceğini aktaran Atasoy, şunları kaydetti:

"Yarınki açılışımız öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Park genelinde dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı. Bunu zaten sürekli olarak yapıyorduk ama ziyarete açılacağımız için daha kapsamlı şekilde yaptık. Bu işlemler her hafta düzenli olarak yapılıyor. Bunun dışında hayvanlarımızın bazılarının yerlerini değiştirdik, barınaklarını düzenledik. Yarından itibaren misafirlerimizi bekliyoruz. Çocukların daha güzel vakit geçirmesi için hazırız."

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